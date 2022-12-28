أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أن مصلحة الوطن والمواطن هي الغاية الأسمى لعمل وزارة الداخلية وإمارات المناطق.

جاء ذلك خلال لقاء أمير تبوك، مساء أمس، وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح ووكلاء إمارات المناطق، وذلك بالقصر الحكومي بتبوك.

وفِي بداية اللقاء رحب أمير تبوك بوكيل وزارة الداخلية ووكلاء إمارات مناطق المملكة، بمناسبة انعقاد اجتماعهم التحضيري للاجتماع السنوي الـ30 لأصحاب السمو أمراء المناطق، مشيراً إلى أن الموضوعات التي تمت مناقشتها في اجتماعهم تبشر بالخير وتصب في مصلحة الوطن والمواطن وهي الغاية الأسمى لعمل وزارة الداخلية وإمارات المناطق بتوجيهات القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد ومتابعة وزير الداخلية.



منوهاً بمشروعات التنمية والتطور والبناء التي تشهدها جميع مناطق المملكة في مختلف المجالات، والتي تؤكد أن الوطن -بعون الله وتوفيقه- مستمر في تحقيق رؤى وتطلعات أبنائه، خصوصاً فئة الشباب والشابات الذين هم عماد رؤية المملكة 2030، سائلاً المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

بعد ذلك حضر الجميع مأدبة العشاء التي أقامها سموه تكريماً لمعالي وكيل وزارة الداخلية ووكلاء إمارات المناطق.