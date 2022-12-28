استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة أمس (الثلاثاء)، وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح ووكلاء إمارات مناطق المملكة؛ بمناسبة انعقاد اجتماعهم في منطقة تبوك.ورحب أمير تبوك في بداية اللقاء بوكيل وزارة الداخلية ووكلاء إمارات المناطق، مثنياً على جهودهم في الإعداد للاجتماع السنوي الـ 30 لأمراء المناطق، متمنياً لهم التوفيق في اجتماعاتهم، مؤكداً الدور المهم لإمارات المناطق في التنمية وتلمّس احتياجات المواطنين والعمل على خدمته في كافة مناطق المملكة وفقاً لتوجيهات القيادة، ومتابعة وزير الداخلية، منوهاً بمشروعات رؤية المملكة 2030 في مختلف أنحاء المملكة ومنطقة تبوك خصوصاً من خلال مشروعات: (نيوم، والبحر الأحمر، وأمالا، والديسة)، التي سوف تعود بالنفع على الوطن والمواطن. من جهته، أعرب وكيل وزارة الداخلية ووكلاء إمارات المناطق عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى ما يوليه من اهتمام ومتابعة للاجتماع الثاني لوكلاء إمارات المناطق لهذا العام بمنطقة تبوك.