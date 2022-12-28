ناقش ملتقى الأسرة والمدرسة الرابع الذي نظمته جمعية البر بالمنطقة الشرقية بالدمام أمس (الإثنين) قضايا طلابية عدة معاصرة بحضور 342 مشرفاً وموجهاً بتعليم المنطقة، حضورياً وعبر البث المباشر. وأوضح الدكتور عبداللطيف الملحم خلال عرض ورقة عمل بعنوان التنمر الإلكتروني أن 10% من الآباء أبلغوا أن أبناءهم تعرضوا للتهديد بإيذاء جسدي أثناء اللعب على الإنترنت، في حين أن 18% يؤثر التنمر الإلكتروني سلباً على مستواهم الدراسي ويتسبب في شعورهم بالخوف وعدم الأمان، كما أن 65% من الأطفال والمراهقين حول العالم تعرضوا للتنمر الإلكتروني، و15% من الطلاب يعترفون بالتعرض للتنمر الإلكتروني. وأشار الملحم إلى دراسة محلية أجرتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أفادت أن 51% يعتقدون أن التنمر الإلكتروني أسوأ من التنمر المجتمعي، في حين أن 43% لا يجدون الكلمات والطريقة الصحيحة لدعم من يتعرضون للتنمر الإلكتروني، و41% لديهم أصدقاء أو معارف تعرضوا للتنمر، كما أن 38% ممن يتعرضون للتنمر الإلكتروني لا يخبرون عائلاتهم بما تعرضوا له. وعن سبل الوقاية، أوضح الملحم أنها تتمثل في إرشاد الطالب لتجاهل رسائل التنمر ومراقبة ولي الأمر لوسائل التواصل مع أبنائه وإطلاعهم على وسائل الحماية الإلكترونية والتطبيقات الحديثة المستخدمة لذلك وإخبارهم أن يعودوا لولي الأمر في حال تعرضوا للتنمر. وعدّد الملحم دور الموجه الطلابي في حماية الطلاب من التنمر من خلال الإرشاد التقني والنفسي وإرشاد ولي الأمر والإرشاد العملي للطالب والاحتفاظ بأدلة التنمر كتصوير الشاشة وحجب المتنمر ومنعه من الدخول وإبلاغ الجهات المختصة فورا بالأدلة والشواهد.وعن الإرشاد التقني، أوضح الملحم مجموعة من التطبيقات والوسائل التي يمكن أن تساعد في الحماية والإرشاد في حالات التنمر الإلكتروني منها الخط المجاني 116111 وهو خط لمساندة الطفل دون سن الثامنة، وتطبيق كلنا أمن، وتطبيق قريبون للاستشارات النفسية المجانية. من جانبه، أوضح المتحدث باسم جمعية البر بالمنطقة الشرقية فيصل المسند أن الجمعية تحرص على تنظيم الملتقيات ومناقشة الدراسات المجتمعية تعزيزا لدورها المجتمعي، كما تأتي الشراكة مع تعليم المنطقة الشرقية ومناقشة الموضوعات الطلابية المعاصرة في إطار أهداف الجمعية الإستراتيجية التي تسعى لتبني الشراكات المجتمعية مع كافة قطاعات المجتمع.