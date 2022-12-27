اختتم محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود اليوم الثلاثاء جولاته التفقدية للمراكز التابعة للمحافظة شملت مركزي الشفا والهدا.

واطلع محافظ الطائف خلال الجولة على المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها ووقف على الخدمات التي تقدمها مختلف الأجهزة الحكومية للأهالي في هذين المركزين، موضحا أن هذه الجولات تأتي بناء على توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وتهدف إلى التعرف عن كثب على المشروعات التي نفذت والجاري تنفيذها والوقوف على جميع الخدمات التي تقدمها مختلف الأجهزة الحكومية للمواطنين والاستماع لمطالب الأهالي.

وناقش الأمير سعود بن نهار بن سعود مع رؤساء المراكز والأهالي الخدمات المختلفة التي تقدمها الإدارات الحكومية للمواطنين في هذه المراكز والقرى التابعة لها والخطط المستقبلية لتطوير واستكمال بقية الخدمات.

ونوه بالاهتمام والرعاية والدعم الذي توليه الحكومة الرشيدة، لتوفير جميع الإمكانات والمتطلبات في سبيل خدمة المواطنين في أرجاء هذا الوطن العزيز بكل يسر وسهولة، مشيداً بالإنجازات الكبيرة التي تحققت في مركزي الهدا والشفا في مختلف المجالات.

يذكر أن الأمير سعود بن نهار تفقد خلال الأيام الماضية كلاً من مركز دغبج فيضة المسلح، الحفائر، الفريع بالنجيل، المحاني، العاند، عشيرة، آل مشعان، الفيصلية، العقيق، السيل الكبير، والعطيف. شقصان قيا سديرة كلاخ، إضافة الى وقوفه على عدد من المشاريع الجاري تنفيذها الجهات ليختتم جولاته بالشفا والهدا.