شدّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية «التقييم الذاتي» للمنشأة بشكل سنوي خلال يناير من كل عام، لما له من دور مهم في مساعدة المنشآت على التعرف على امتثالها لأنظمة ولوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتصحيح الأخطاء ذاتياً، كما أنه متطلّب للاستفادة من خدمات الوزارة الإلكترونية.

وحثت الوزارة جميع المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة على التسجيل في برنامج «التقييم الذاتي» وإكمال التقييم إلكترونياً من خلال الرابط: https://ims.hrsd.gov.sa.

وأكدت الوزارة أنه لن يترتب على المنشأة أي غرامات مالية في مرحلة التقييم الذاتي إذا لم تكن النتائج جيدة، إذ إن الهدف من مرحلة التقييم الذاتي أن تتعرّف المنشأة على نسبة امتثالها لأنظمة العمل ثمّ العمل على تصحيح الأخطاء والمخالفات ذاتياً.

مشددةً على وجوب إجابة المنشأة بمصداقية على جميع المعايير التي وضعها البرنامج، إذ جرى تبسيط مرحلة التقييم ضمن 8 معايير تشتمل على معايير متعلّقة بالمنشآت وعددها 4، وهنالك معايير متعلّقة بالعاملين وعددها 2، إضافةً إلى وجود معيارين متعلّقين بتوظيف بعض الفئات الخاصّة.