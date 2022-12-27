شيع منسوبو إدارة تعليم العاصمة وجموع من المواطنين، مدير مدرسة ابتدائية في مكة المكرمة تعرض لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تفقده مدرسته يوم الجمعة الماضي، بعد هطول الأمطار أخيراً.

وكان الفقيد صالح عتيق الصبحي يتابع تجهيز مدرسته «سمرة بن جندب الابتدائية» في مكة المكرمة بعد أن تم نقلها للمبنى الحكومي، مكرساً جهوده خلال الأيام الماضية حتى في أيام الإجازات.

وقدم مدير التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزايدي، العزاء والمواساة في فقيد الأسرة التعليمية بإدارة التعليم بالعاصمة المقدسة صالح الصبحي، ورافقه مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية علي بن حسين العامودي، ومدير مكتب التعليم بشمال مكة محمد خاتم الحارثي، بحضور إخوة الفقيد اللواء متقاعد عبدالرحمن والدكتور سليم ومحمد وعبدالعزيز وعبدالرحيم وابني الفقيد عبدالرحمن وأحمد.

‏وذكر لـ«عكاظ» زميل الفقيد خضر كامل اللحياني، أن الفقيد كان متفانيا في عمله ويواصل العمل ليلًا ونهارًا ويسعى بكل السبل لتجهيز المدرسة وتأثيثها، وتوفي بعد صلاة الجمعة الماضية داخل مدرسته بعد أن حضر لتفقدها بعد الحالة المطرية، وسقط أمام مكتبه مغشيًا عليه، ليبادر حارس المدرسة بإبلاغ الهلال الأحمر وتم نقله إلى مستشفى حراء العام حيث وافاه الأجل.

‏وأثنى مدير التعليم ومساعده للشؤون التعليمية ومدير مكتب التعليم بشمال مكة على جهود الراحل وإخلاصه وتفانيه في أداء رسالته التعليمية وحضوره يوم الجمعة لتفقد المدرسة.