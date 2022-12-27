أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق السعودية، وذلك خلال الفترة من مساء يوم الخميس إلى السبت 5 - 1444/6/7 الموافق 29 - 2022/12/31.

وأفاد المركز بأن هذه الحالة المطرية ستصاحبها التأثيرات التالية: تساقط البرد، تيارات هابطة نشطة السرعة، أتربة مثارة وتدني الرؤية الأفقية، ارتفاع الأمواج على المدن الساحلية، حيث يتوقع أن يبدأ تأثيرها من مساء يوم الخميس وتزداد شدتها يومي الجمعة والسبت.

وأكد «الأرصاد» أن الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة وتؤدي إلى جريان للسيول على مناطق: مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، بحرة، خليص، الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان، الخرمة، المويه، رنيه)، الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، قلوة، المخواه، العقيق، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد)، عسير (النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، البرك، بيشة)، ويمتد تأثيرها يومي الجمعة والسبت لتشمل مناطق: المدينة المنورة (المهد، وادي الفرع)، القصيم (بريدة، عنيزة، الرس ومعظم محافظات المنطقة)، الرياض (الرياض العاصمة، الخرج، المزاحمية، القويعية، المجمعة، الزلفي، الغاط، شقراء، رماح، الدوادمي، عفيف،

الأفلاج، وادي الدواسر، ليلى)، في حين يتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها على منطقة: الشرقية (الدمام، الظهران، الخبر، بقيق، الأحساء، القطيف).

كما لا يستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة خلال الفترة نفسها على أجزاء من مناطق: جازان (جيزان، فرسان، فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر، الشقيق، بيش)، نجران (نجران، حبونا، بدر الجنوب).

وكشف المركز استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من يوم الأحد إلى الثلاثاء 8 - 1444/6/10 الموافق 1 - 2023/1/3، إذ يتوقع استمرار تأثير الأمطار المتوسطة قد تصل إلى غزيرة وتؤدي إلى جريان للسيول، وذلك من يوم الأحد الى الثلاثاء على المناطق المذكورة أعلاه، ويمتد تأثيرها لتشمل مناطق: المدينة المنورة (المدينة المنورة، بدر، ينبع، المهد، وادي الفرع، خيبر، العلا، الحناكية)، الشرقية (حفر الباطن، الخفجي، النعيرية، قرية العليا)، الحدود الشمالية (رفحاء، عرعر، طريف)، الجوف (سكاكا، دومة الجندل، القريات، طبرجل)، حائل (حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان ومعظم محافظات المنطقة)، تبوك (تبوك، تيماء).

وأشارت التوقعات الأولية للمركز الوطني للأرصاد إلى استمرار فرص هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع القادم، فيما أوضح المركز أنه سيتم التنويه عن ذلك في تقارير الحاقية، داعيا إلى متابعة المستجدات على موقع المركز ووسائل التواصل الاجتماعي للحصول على مزيد من المعلومات عن الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة.