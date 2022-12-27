اتخذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة حائل إجراءات احترازية عالية لمواجهة موجة البرد التي ضربت وسط وشمال المملكة في الساعات القليلة الماضية؛ للحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، وهو تأخير بداية الدراسة في جميع مدارس منطقة حائل يومي الأربعاء والخميس 4-5/ 6 / 1444هـ إلى الساعة 9 صباحاً مع استيفاء جميع حصص اليوم الدراسي.

ووجّه المدير العام لإدارة تعليم حائل الدكتور منذر البليهد بتأخير بدء اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحاً في جميع المدارس؛ نظراً لموجة البرد الشديدة التي تشهدها حائل حالياً.

فيما طالب أولياء الأمور بتحويل الدراسة عن بُعد في منصة مدرستي للحفاظ على الطلاب والطالبات والمعلمين، وتفعيل نظام مدرستي في الظروف الطارئة بدلاً من تأخير الدوام، خصوصاً أن الكثير من الفصول الدراسية سيتم إغلاقها أثناء الحصص الدراسية، وبالتالي ارتفاع عمليات استهلاك الكهرباء وانتشار الزكام الشتوي بين الطلاب.