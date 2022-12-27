يرعى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز غداً «الأربعاء»، انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من جولة العروض التعريفية لمؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، التي تُقام على مدى يومين بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك، وذلك في إطار «احتفالية ذكرى مرور 10 سنوات» على تأسيس مؤسسة مسك.

وتأتي فعالية «جولة مسك» في نسختها الرابعة لتُكمل سلسلة برامجها للعام الحالي 2022م، وتصل إلى الشباب السعودي الطموح في أرجاء المملكة، من أجل دعمه وتمكينه من المشاركة في برامج ومبادرات المؤسسة.

وستتضمن «جولة مسك» مجموعة من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، إذ ستُقام على «مسرح الجولة» 10 جلسات حوارية بمشاركة أكثر من 21 متحدثاً من القادة والرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال يقدمون للزوار تجاربهم وخبراتهم من خلال التطرق إلى موضوعات دعم رواد الأعمال وبناء القادة وتمكين الطاقات الشبابية في مسيرتهم المهنية وتمكين القطاع غير الربحي وتنمية المجتمع.

وستقدم الجولة من خلال المعرض المصاحب صورة متكاملة لماضي وحاضر ومستقبل المؤسسة، وكذلك التعريف بمسارات مسك الأربعة: مسك القادة ومسك الريادة ومسك المهارات ومسك للمجتمع، وبالفرص التي توفرها المسارات للشباب الطموح. إضافة إلى إقامة 10 ورش عمل تدريبية تخصصية في مجالات متنوعة تمس اهتمامات الشباب. ويمكن التسجيل للحضور والمشاركة في الجولة من خلال الرابط: https://hub.misk.org.sa/ar/events/roadshow/misk-tour-tabuk/

يذكر أن مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" بدأت رحلتها في عام 2011 بهدف خلق الفرص للشباب وتوظيف طاقاتهم بالشكل الأمثل وإتاحة المجال لهم وتقديم الدعم اللازم لبناء المبادرات والبرامج الشبابية؛ لتصل المؤسسة إلى واقع جديد من التمكين، تعمل خلاله مع الجهات والشركات التابعة لها في تعظيم الأثر عبر توفير وصناعة الفرص للأفراد ونقل الخبرات لمؤسسات القطاع غير الربحي في المملكة.