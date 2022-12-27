شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، حفل إعلان الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الرابعة عشرة للعام 2022.وفازت بجائزة فرع التميز الإداري أمانة محافظة جدة مقابل مشروع إزالة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، كما نالت جائزة فرع التميز الثقافي هيئة التراث نظير مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، وفازت الهيئة العامة لعقارات الدولة بجائزة فرع التميز البيئي نظير مبادرة الصك الموحد، فيما حصلت على جائزة التميز العمراني وزارة التعليم لقاء مبادرة المشاريع العاجلة بمحافظة جدة، كما حققت جائزة فرع التميز في خدمات الحج والعمرة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة نظير مشروع النقل العام بالعاصمة المقدسة.وفازت بفرع التميز الاجتماعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظير أعمالها أثناء مشروع إزالة الأحياء العشوائية، كما نالت جامعة أم القرى جائزة فرع التميز العلمي والتقني نظير كرسي العشوائيات، فيما فازت بجائزة التميز الاقتصادي شركة معادن للذهب ومعادن الأساس، كما حصدت شرطة منطقة مكة المكرمة جائزة التميز الإنساني، لقاء الجهود الإنسانية والأمنية أثناء مشروع الأحياء العشوائية.وفي ختام الحفل كرّم الأمير خالد الفيصل، الرعاة والداعمين وأعضاء لجان تحكيم الجائزة.