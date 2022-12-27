انتقد عابرون لطرق الطائف، مخالفة بعض العاملين على أجهزة الرصد الآلي (ساهر)، قواعد السلامة المرورية أثناء ممارستهم مهماتهم في الضبط والرصد وكبح جماح متجاوزي السرعة وضوابط السير، وقالوا: إن بعض السيارات التابعة لنظام الرصد الآلي تختار مواقع غير مناسبة في الطرق ما يهدد سلامة شركاء الطريق. ورصدت عدسة «عكاظ» توقف سيارة رصد آلي وسط طريق حسان بن ثابت المؤدي إلى طريق الجنوب تحديداً عند مدخل حي العنود وأم السباع، بينما الأخرى اختارت أعلى الرصيف في مخالفة مرورية يعاقب عليها المخالف، لكنها لا تُرصد من المرور. وطبقاً لعدد من سالكي الطريق فإن ذات المخالفة تقع فيها سيارات النقل والخدمات التي تتوقف فجأة في منتصف الطريق دون وضع تحذيرات وتنبيهات لمستخدمي الطريق السريع. وأعرب عدد من المواطنين عن أملهم في تدخل الجهات ذات العلاقة لإيقاف مثل هذه التجاوزات التي تهدد سلامة العابرين.في المقابل، أكد مدير مرور الطائف العقيد علي العتيبي، المتابعة الميدانية للتجاوزات، وأنهم لن يسمحوا بمخالفة التعليمات لأن سلامة سالكي الطريق وقائدي المركبات في مقدمة الأولويات.