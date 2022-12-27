شهد محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود أمس (الإثنين)، توقيع عقد مشروع تشغيل شبكة النقل العام للحافلات، ومشروع تنفيذ خدمات البنية التحتية للشبكة، بين أمانة الطائف والهيئة العامة للنقل.وجاء المشروع طبقاً للتفاصيل التي كانت نشرتها «عكاظ» تحت عنوان «عكاظ تكشف تفاصيل مسارات النقل العام بالطائف»، وتم إعداد المخططات والتنسيق لها إبان فترة أمين الطائف السابق الدكتور أحمد عزيز القثامي، ويشتمل المشروع على 9 مسارات، 182 نقطة توقف، 58 حافلة، 293 كلم، 116 سائقاً، 18 ساعة تشغيل.ووفق مصادر مطلعة، فإن مرحلة ما بعد توقيع العقود سيتم البدء في تنفيذ البنية التحتية التي تتلخص في بناء كبائن انتظار الركاب وتهيئة محطات التوقف واستيراد الحافلات، ومن المتوقع أن يتم التشغيل الفعلي بعد 6 أشهر تقريباً.