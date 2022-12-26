تزامنًا مع النهضة العمرانية التي تشهدها المنطقة الشرقية، وتماشيًا مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030، تعلن مجموعة رتال للتطوير العمراني عن إطلاق مشروع رتال رايز السكني.

مشروع رتال رايز عبارة عن برج سكني يقع بحي النخيل في مدينة الخبر ويضم وحدات سكنية فاخرة، بإجمالي مساحة تبلغ 11.050 مترًا مربعًا، مما يجعله أحد أهم المشاريع الحالية للمدينة، كما تم اختيار موقع المشروع وتصميمه ليحمل طابعًا عصريًا وإطلالة مميزة على شاطئ الخليج العربي.

رتال رايز عبارة عن برج سكني مكون من 30 طابقًا يحتوي على 124 شقة، سيتاح بيعها في مركز مبيعات رتال في مدينة الخبر وموقع رتال الإلكتروني التفاعلي http://retalrise.retal.com.sa/ar/ الذي يمكن العميل من تحديد الخيار المناسب له حسب احتياجاته الخاصة.

في مخطط النخيل الرئيسي، على كورنيش الخبر الجديد، ويتميز المخطط الرئيسي بوجود بنية تحتية متكاملة ومستدامة، كذلك يتمتع المشروع بتوفر كافة الخدمات الأساسية والرفاهية المصممة بعناية فائقة وعلى أعلى معايير الجودة التي يستحقها العميل، مثل: صالات للأعمال وبهو لاستقبال الزوار وسبـا وأندية للرجال والنساء بالإضافة إلى المسابح ومرافق للأطفال.

وعبر الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس عبدالله بن فيصل البريكان عن الانطلاقة قائلاً «مشروع رتال رايز الجديد يأتي امتدادًا للجهود المستمرة الهادفة إلى توفير منتجات سكنية راقية تليق بالعملاء الباحثين عن حياة استثنائية». وأضاف أن تبنّي المجموعة لمثل هذه المشاريع المميزة والنوعية يساهم في الارتقاء بجودة الحياة في مدينة الخبر والمنطقة الشرقية، كما أنه يلبي تطلعات التطوير العمراني الذي تنتهجه الحكومة الرشيدة المتمثلة برؤية المملكة 2030 المحفزة على إقامة مشاريع توفر خدمات نوعية منافسة عالميًا.