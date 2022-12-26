بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس الوزراء في جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بوشبا كمال دهال بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس الوزراء في جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بوشبا كمال دهال بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وعبّر ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق المزيد من التقدم والرقي.