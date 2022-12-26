التقى محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز بمقر المحافظة اليوم الإثنين بعدد من أعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان ومدير فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة منى العتيبي.

وأكد محافظ الطائف أن الشريعة الإسلامية والأنظمة جاءت حافظةً لحقوق الإنسان، التي تؤكد على قيام الدولة بكل ما من شأنه حفظ كرامة الإنسان وصون ذاته ورعايته وتنمية قدراته وذلك إيماناً منها بأن بناء الإنسان الركيزة الأولى في بناء الدولة ونهضتها.

من جانبهم أوضح أعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان طبقا للأنظمة والتزامات المملكة بناء على الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة.

كما تم مناقشة بعض المبادرات التي تهدف لتعزيز حقوق الإنسان في محافظة الطائف.

وقد أبدى سموه استحسانا لهذه المبادرات، مؤكدا عزمه العمل على تحقيقها.