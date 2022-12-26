جددت المديرية العامة للأمن العام، التحذير من تسهيل دخول مخالفي أمن الحدود إلى السعودية أو نقلهم داخلها أو تشغيلهم أو توفير المأوى لهم أو تقديم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.

وشددت على أن هذه الجرائم تعرض مرتكبها لعقوبة السجن مدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء التشهير.

وأكدت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والإمانة، مشيرة إلى أن الإبلاغ عن من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو من ينقلهم أو من يوفر لهم المأوى أو من يقدم لهم أي مساعدة واجب وطني.