برعاية محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود، وبحضور رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وقعت أمانة الطائف ممثلةً في أمين الطائف المهندس يوسف بن ناصر الصايغ عقدين لمشروع شبكة النقل العام بالحافلات في مدينة الطائف بتكلفة بلغت 100 مليون ريال، وضمان تشغيل شبكة النقل العام بالحافلات في مدينة الطائف مع إحدى الشركات لمدة 5 سنوات.

ويعمل العقد الثاني لتنفيذ خدمات البنية التحتية لشبكة النقل العام بالحافلات بمدينة الطائف ومدة العقد 360 يوماً، حيث يستفيد من مشروع النقل العام بالحافلات في محافظة الطائف أكثر من مليونين سنوياً، عبر (9) مسارات رئيسية تربط أهم المراكز والمعالم في المحافظة، ومن خلال (182) نقطة توقف، كما سيتضمن المشروع (58) حافلة مخصصة تعمل على مدار 18 ساعة تشغيل يومياً، وبما يسهم في خدمة المستفيدين من سكان المحافظة وزائريها وتحسين تجربتهم.

وقدم محافظ الطائف بالغ الشكر للقيادة الرشيدة على ما يحظى به الوطن من دعم ورعاية واهتمام منهم، مثمنًا الجهود المبذولة في تنمية البنى التحتية الحيوية، التي سيكون لها الأثر في تطوير خدمات النقل العام بالتقنيات الحديثة في محافظة الطائف.

من جهته أوضح رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح أن مشروع النقل العام بالحافلات بمحافظة الطائف يأتي تحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تركز على تعزيز ثقافة النقل العام وبالتالي زيادة حصة خدمات النقل العام في المملكة لتبلغ 15% في العام 2030، كما أكد أن هذا المشروع سيسهم في توفير خيارات تنقل متعددة للسكان، وكذلك الإسهام في رفع مستوى السلامة والأمان ومستوى جودة الحياة في المحافظة، وتسهيل حركة التنقل داخلها والمناطق التابعة لها، وتقليل الازدحام المروري في الطرق، إضافة إلى الحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي، وأشار الرميح إلى أن هذا المشروع سيدعم توطين الفرص الوظيفية في قطاع النقل في محافظة الطائف عبر فتح المجال وإتاحة الفرص الوظيفية لأبناء هذه المنطقة الواعدة ليساهموا في تطوير صناعة النقل، والارتقاء بالخدمات المقدمة وفق أفضل معايير الجودة والكفاءة.

كما بين أمين الطائف المهندس يوسف الصايغ أن هذه المشاريع سيكون لها أثرها الواضح في خطط وبرامج التنمية بالطائف، ويحقق مستهدفا رئيسيا لرؤية المملكة 2030، لبناء منظومة النقل العام بالمنطقة، وبالتالي دعم نمو الاقتصاد المحلي، من خلال النهوض بالمجالات التجارية والاجتماعية والعمرانية والبيئية، ويعزز جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في أنسنة المدن وتحسين جودة الحياة، وفتح قنوات استثمارية جديدة بالمنطقة، وتوفير خدمات النقل العام لأهالي الطائف وزوارها، مع توفير المحطات الخاصة بالحافلات والخدمات المتعلقة بها، وتغطية كافة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بإذن الله.

وأشار الصايغ إلى أن هذه المشاريع تسهم في رفع مستوى السلامة المرورية، وتسهل حركة التنقل داخل المدينة، وتقلل الازدحام المروري في الطرق، كما ستحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي.

وأضاف أمين الطائف أن تكامل التنسيق بين أمانة الطائف والهيئة العامة للنقل حول هذا المشروع ستكون له عوامل جودة متقدمة في تطوير خدمات النقل العام، وتقديم أفضل وسيلة للنقل العام وأكثرها كفاءة، من خلال المسارات التي تغطي الشوارع الرئيسية والفرعية. وسيمنح المشروع مدينة الطائف نظام نقل عالميا آمنا وموثوقا لخدمة السكان، ونعمل من خلال هذا المشروع على تطوير نظام النقل ليكون نظاماً مستداماً.