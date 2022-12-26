استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرئيس عبدالمجيد تبون، اليوم (الأحد)، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وذلك في مقر القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للرئيس الجزائري، وتمنياتهما لجمهورية الجزائر حكومة وشعبا دوام الرقي والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري. فيما حضره من الجانب الجزائري وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إبراهيم مراد، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبدالعزيز خلف.