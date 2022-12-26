عثرت فرق الإنقاذ وفرق التطوّع في مركز الأبواء التابع لمحافظة رابغ، عن مسلم حمدان اليوبي في العقد الثالث من العمر الذي فقد في السيول مساء أمس الأول عندما كان بجانب مجرى سيول وادي الأبواء.وأوضح سالم بن حمدان اليوبي (شقيق المفقود) لـ«عكاظ» أنه تلقى اتصالاً من أحد الأشخاص بسقوط شقيقه مسلم في حوالي الثالثة والنصف من عصر الجمعة الماضية، وتم الاتصال بالدفاع المدني والبحث عنه طوال الأيام الماضية من قبل الأهالي والدفاع المدني وفريق التطوع حتى تم العثور عليه مساء أمس.وشكر اليوبي جهود رجال الدفاع المدني وفرق التطوّع والمواطنين الذين بذلوا جهوداً يشكرون عليها حتى تم العثور على شقيقه متوفى بعدما جرفته سيول الوادي.