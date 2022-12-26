أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب ضرورة تكثيف الجهود التوعوية بأهمية الحفاظ على المعلومات والعناية الفائقة بسريتها، والوعي بين منسوبي النيابة العامة عن المخاطر والتهديدات ومواجهتها في الفضاء السيبراني، وحماية المصالح الحيوية للبيانات.جاء ذلك عقب رعايته فعالية «التوعية بالأمن السيبراني» التي أقامتها الإدارة العامة للأمن السيبراني في المقر الرئيسي للنيابة العامة، بحضور عدد من أعضاء ومنسوبي النيابة.واطلع المعجب، خلال زيارته للفعالية والمعرض المصاحب على جهود الإدارة العامة للأمن السيبراني في تعزيز الوعي المعلوماتي لمنسوبي النيابة العامة، وتجارب افتراضية لأساليب الاختراق وشرح مفصل عن طبيعة الاختراقات.وأكد النائب العام، ضرورة تكثيف الجهود التوعوية بأهمية الحفاظ على المعلومات والعناية الفائقة بسريتها، والوعي بين منسوبي النيابة العامة عن المخاطر والتهديدات ومواجهتها في الفضاء السيبراني، وحماية المصالح الحيوية للبيانات.يشار إلى أن الملتقى يهدف إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، وحماية البنى التحتية والخدمات والأنشطة المعلوماتية، والمحافظة على سرية المعلومات لدى الكوادر البشرية، والإسهام في الحد من التهديدات السيبرانية، بما يسهم في المحافظة على الأمن الوطني، وبناء ثقافة سيبرانية عالية لدى منسوبي النيابة العامة، إضافة إلى التوعية بالمخاطر السيبرانية والإجراءات العملية في مكافحتها.