كشف رئيس الهيئة العامة للترفية المستشار تركي آل الشيخ مشاركة 31 فنانا وفنانة في ليلة صوت الأرض الفنان الراحل طلال مداح.

وأوضح تركي آل الشيخ عبر حسابه في «تويتر» أنه سيتم ترتيب تكريم يليق بالفنان الراحل طلال مداح، وقال: «توكلنا على الله. إذا رجعت إن شاء الله اجتمعت بعبدالله ورتبنا الموضوع».

وقال آل الشيخ «‏يا أحباب صوت الأرض طلال مداح رحمه الله.. أبي أقوى تفاعل مع التغريدة وعطونا اقتراحاتكم لليلة طلال مداح... عشان لما أجتمع مع عبدالله طلال مداح نتناقش... من ترشحون أسماء فنانين؟ لا أعتقد أن فنانا عربيا سيتردد عن ليلة تكريم طلال مداح لنه لا يختلف عليه اثنين... تفاعلكم في الردود».

وأضاف: «أي فنان بيشارك في ليلة طلال مداح رحمه الله بيكون له تقدير خاص مني... وأزيد على ذلك من سيشارك بعتبره كرمني أنا شخصياً بعد ما يكون كرم طلال الله يرحمه... الدعوة مفتوحة لكل نجوم المملكة والخليج والعالم العربي».

وتفاعل فنانون وفنانات مع دعوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ بعد الخبر الذي نشر في صحيفة «عكاظ» والذي من خلاله رحب عبدالله طلال مداح في ليلة تكريم والده، وشكر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ على هذه المبادرة وتكريمه لوالده.

وقال فنان العرب محمد عبده عبر حسابه الخاص في تويتر «الحبيب أبو ناصر دعوتك لتكريم أستاذنا طلال المدّاح تشريف وتكليف عند تحديد تاريخ المناسبة ستجدني مع مقدمة المشاركين بعد الانتهاء من التزامي يوم 30 و31 ديسمبر 2022. دُمتَ للترفيه ذخرًا».

من جانبها، قالت الفنانة أحلام الشامسي في ردها على رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ: «أول من دعمني في بداياتي وحضر حفلتي وشجعني وقال لي انتي بتكوني اسم عظيم في المستقبل وحافظي على صوتك عندك صوت ذهب ما انسى كلامه لي هو ⁧‫#صوت_الارض⁩ ⁧‫#طلال_مداح».

وتعليقا على هذه المبادرة، قال الفنان ماجد المهندس تعليقا على تغريدة تركي آل الشيخ: «دائما سباق يا أبو ناصر الوفي.. يشرفني المشاركة بتكريم الفنان الكبير طلال مداح رحمه الله»، فيما علق الفنان راشد الماجد بقوله: «أنا أول المشاركين يابو ناصر»، فيما غرد الفنان عبدالمجيد عبدالله: «طبعاً من المشاركين يا بوناصر»، ليرد عليه بقوله: «تنورنا يا قلب القلب»، في حين قال الفنان خالد عبدالرحمن: «ياهلا وسهلا حبيبي أبو ناصر.. ما طلبت شي رعاك الله وشافاك.. أشهد الله في محبتك ومحبة الفنان طلال مداح.. وأشكرك على هالمبادرة غير المستغربة من شخصك الكريم، وأنا أتشرف بالمشاركة وأتشرف بإقامة حفلة مجانية من عندي بدون مقابل وريعها لأبناء المرحوم طلال مداح».