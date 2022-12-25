أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، أنها باشرت خلال شهر جمادى الأولى 1444، اختصاصاتها ومهماتها من خلال 2426 جولة رقابية، والتحقيق مع 437 مشتبها بهم من ضمنهم موظفون من وزارات (الداخلية، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الصحة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التجارة، التعليم) وإيقاف (170) مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير)، كاشفة أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

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