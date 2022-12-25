أسدلت جامعة الملك عبدالعزيز الستار على المؤتمر الثامن للمستجدات في أمراض الروماتيزم بجدة، الذي نظمته الجمعية العلمية السعودية للطب الباطني في الفترة 22- 24 ديسمبر 2022، بمشاركة أكثر من 52 متحدثا وأطباء متخصصين واستشاريين من مختلف مناطق المملكة وخارجها.

وأوضح رئيس المؤتمر الدكتور سامي محمد بحلس، أن المؤتمر هدف إلى مناقشة مستجدات طب الروماتيزم وتبادل الخبرات، والمستجدات المختلفة من خلال جلسات ومحاضرات، بالإضافة إلى ورشة عمل لتبادل الخبرات العلمية والعملية والطبية ورفع الوعي والمستجدات لدى الممارسين الصحيين، ورفع مستوى القدرات.

وكشف بحلس أهم مستجدات علاج أمراض الروماتيزم، وعلاج مرض الروماتويد ومضاعفات أمراض المفاصل وأحدث التطورات والمستجدات العلاجية لخشونة المفاصل، النقرس، هشاشة العظام، مرض تصلب الجلد، والتهاب العضلات المناعي، علاج الذئبة الحمراء، التهاب فقرات العمود الفقري المتلاصقة خلال 3 أيام في المؤتمر وسلط الضوء على أحدث التطورات المعملية والسريرية في تشخيص الالتهاب المفصلي، والتهاب المفاصل المزمن الذي يصيب المفاصل ويؤدي إلى تشوهها، وعدم القدرة على استخدامها مما يؤدي إلى الإعاقة، موضحا بأن التهاب المفاصل الروماتويدي والتهابات فقرات العمود الفقري المتلاصقة كانا يعتبران في السابق كمرض خطير يدمر المفاصل ويقلل من جودة الحياة ويقلل من مدة العيش، قد سجل في الوقت الراهن تقدما كبيرا غير حياة المرضى بشكل كبير ويعيش المريض حياة طبيعية جدا ويستطيع العمل والرياضة وتستطيع المريضة الحمل مع التنسيق مع طبيبها.