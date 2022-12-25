أغلقت الصخور المتساقطة طريق الهدا الطائف، عقب الأمطار التي شهدتها المنطقة لأكثر من 11 ساعة، وهو مشهد يتكرر مع كل رشة مطر. ونجحت دوريات أمن الطرق بطريق الهدا - الطائف في منع وقوع حوادث بعد تساقط الصخور في عدد من المواقع وبكميات مختلفة، وعملت إدارة المرور على تحويل السير إلى طريق السيل، وتنبيه سالكي الطريق لحمايتهم من الصخور. ويطالب المواطنون بوضع حلول كفيلة تضمن سلامة مستخدمي الطريق في جميع الأوقات كغيرها من الطرق في «عقبة شعار - عقبة المخواة»، التي يسلكها المسافرون دون توقف بفضل المصدات وإزالة الصخور أولاً بأول من مواقع جريان الأمطار. وحث المتحدثون الجهات المعنية على إيقاف الخطر الذي يتربص بالمسافرين.وكانت قوة أمن الطرق نوهت، على حسابها الرسمي على تويتر، بـ«إغلاق طريق الهدا (مؤقتاً) في الاتجاهين، حرصاً على سلامة مرتاديه».