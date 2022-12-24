يستقبل أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد غداً (الأحد) وزير التعليم المهندس يوسف بن عبدالله البنيان، الذي يزور منطقة حائل ضمن برنامج جولات الوزراء التنفيذية على مناطق المملكة، وسيبحث مع وزير التعليم خطط وبرامج وزارة التعليم في المنطقة، والمشاريع الهادفة لتطوير العملية التعليمية ومنظومة التعليم، إلى جانب مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات العلاقة بعمل مؤسسات التعليم التابعة للوزارة في المنطقة بشقيه الجامعي والعام وضمان جودة مخرجاته وتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان ودعم الوزارة المنطقة بالمشاريع النوعية التي تستهدف التعليم الجامعي والعام، وتسهم في تطوير البيئة التعليمية للوصول لأفضل المخرجات العلمية التي يعود نفعها على الوطن بشكل عام والمنطقة على وجه الخصوص من خلال دعم سوق العمل بالكوادر المؤهلة.

فيما يزور وزير التعليم جامعة حائل التي حققت قفزات أكاديمية، بدخولها للمرة الأولى في تصنيف «كيو إس QS»، ومراتب أعلى في تصنيف التايمز للجامعات العربية، لتصبح في المرتبة الأولى عربيا في مقياس النظرة الدولية، والمرتبة 14 في مؤشرات خدمة المجتمع والاقتباسات البحثية على مستوى الجامعات السعودية، والمرتبة الثالثة على مستوى الجامعات السعودية.

وسيطلع وزير التعليم على ملف تمويل 279 مشروعا بحثيا ابتكاريا في جميع المجالات العلمية والخطة الاستراتيجية للجامعة خاصة في تعزيز القدرات التنافسية للخريجين، وتأهيلهم لسوق العمل وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والتعليم الريادي وتطوير سياسات وبرامج البحث العلمي والدراسات العليا وفق أولويات التنمية وتوفير نظام إداري قائم على الحوكمة المؤسسية وتنمية مواردها الذاتية ودعم المشاريع الاستثمارية والتحول نحو التعليم الإلكتروني (عن بعد) خلال مواجهة الأزمات.

وفي التعليم العام سيستقبل المدير العام للتعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر بن عبدالله البليهد وزير التعليم للاطلاع على تقرير المباني المدرسية والجهود المبذولة من الإدارة بهذا الصدد، والعمل على استثمار المبنى المدرسي بشكل أفضل تطبيقاً لخطة الوزارة للاستغناء عن المباني المستأجرة المتدنية الجودة، ومعالجة المشاريع المتعثرة، ورفع جودة المباني القائمة وتشجيع الاستثمار في العملية التعليمية والاطلاع على جميع التحديات، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة، قادرة على تخريج كوادر تخدم المجتمع على أكمل وجه.