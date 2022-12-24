بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد يونس المنفي بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي ولحكومة وشعب دولة ليبيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد يونس المنفي بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، ولحكومة وشعب دولة ليبيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.