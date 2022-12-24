أعلن الجيش الصومالي اليوم (السبت) مصرع 67 من مقاتلي حركة الشباب الإرهابية، في عملية عسكرية وقعت في منطقة «عيل بعد» بإقليم شبيلي الوسطى.

وأفاد قائد المشاة الجنرال محمد تهليل بيحي في تصريح صحفي بأن عشرات الإرهابيين قتلوا، إلى جانب إصابة الكثيرين منهم، مشيرًا إلى أن سلسلة من العمليات لا تزال جارية للقضاء على عناصر الحركة.

مما يذكر أن الجيش الصومالي كان قد استولى قبل يومين على بلدة «رون نرغود»، آخر البلدات في إقليم شبيلي الوسطى التي كانت تقع تحت سيطرة حركة الشباب، وبدأ الاستعدادات لنقل المعارك إلى إقليم «غلغدود».