تفقد محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح يرافقه عدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية مركزي قنا وخلال التابعين للمحافظة، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف المراكز والقرى التابعة للمحافظة.

واستهل زيارته لمركز قنا واستمع المحافظ خلال جولته التفقدية لشرح من رئيس المركز عبدالله بن عائض عسيري عن الخدمات المقدمة لأهالي تلك القرى من المشروعات التنموية والخدمات البلدية واحتياجات ومتطلبات القرى من المشروعات والتقى الشيوخ والأعيان والأهالي واستمع إلى مطالبهم، وانتقل الى ملعب قنا والتقى أمين منطقة عسير المهندس عبدالله بن مهدي الجالي وبحث معه ميدانياً تطوير الملعب لما يخدم شباب وأبناء قنا وانتقل محافظ محايل بعد ذلك إلى مركز خلال والتقى رئيس المركز سلطان بن أحمد آل مفرح والأهالي واستمع إلى طلباتهم وشرح عن ما تحقق للمركز من مطالب. وأكد محافظ محايل أن هذه الزيارة تأتي بتوجيهات أمير منطقة عسير الذي يحرص على راحة المواطنين وتقديم الخدمات وتسريع المشاريع في المركزين. واطلع على بعض احتياجات المواطنين وتم بحثها مع الجهات المعنية في حينه.