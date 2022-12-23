بدأت الواجهة البحرية بساحل منطقة عسير على البحر الأحمر استقبال زوارها، حيث أنهت بلدية الساحل جميع التجهيزات من خلال تجهيز البنية التحتية لجميع المرافق الخاصة والعامة، وتشمل أيضا شاطئ المعجز بمركز الحريضة، وساحل القحمة، والحدائق بالمركزين وإقامة مهرجان شتوي يحتوي على مهرجان للتسوق والعديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية. وأوضح رئيس بلدية الساحل عايض المحجاني أنه تمت تهيئة 88 جلسة شاطئية، وإعادة دهان الجلسات بالكامل، وصيانة مرافق الواجهة البحرية، وتهيئة الممشى البحري على امتداد الواجهة، وبعرض 20 متراً، كما تمت إعادة زراعة المسطحات الخضراء التي تصل مساحتها إلى 200 ألف متر مربع. وأشار إلى أن الواجهة البحرية تحتوي على جلسات واستراحات قصيرة تحيط بها الأزهار من كل جانب، إضافة الى تزويدها بإضاءات «هاي ماست»، وأكثر من 55 عمود إنارة بارتفاع 14 متراً، إضافة الى الأعمدة الديكورية المنتشرة على جنبات الواجهة البحرية وفي ممراتها. وبين أنه تم تجهيز المسجد الرئيسي، وصيانة دورات المياه الخاصة به، وقص وتهذيب المسطحات الخضراء، فيما تمت صيانة منطقتي الألعاب للأطفال على مساحة 750م٢ للمنطقة الواحدة وتسوية وتجهيز رمل الشاطئ، فيما تم تخصيص 110 من القوى البشرية، وفرق عمل تعمل على مدار الساعة، لتنظيف وصيانة وتعقيم الواجهة.