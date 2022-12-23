التقى أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي رؤساء البلديات في القطاع التهامي، وذلك في اجتماع عُقد في بلدية محايل وحضره رؤساء بلديات محايل والمجاردة وبارق وبحر أبو سكينة وقنا، وناقش معهم خطط ومشاريع الاستثمار والمشاريع البلدية تحت التنفيذ وكذلك المعتمدة في الميزانية 2023، كما تم في عرض مرئي استعراض أعمال البلديات في معالجة التشوه البصري، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهد في معالجتها، وتحسين المشهد الحضري، وتقديم الخدمة للمجتمع بالمستوى المتميز. وقام أمين عسير بزيارة مخطط الإسكان بالخوارم، وتفقد مشروع جبل المقيصرة الذي يربط الحزام الدائري بمحايل مخطط الصناعية، وعدد من المواقع في نطاق البلديات، والتقى خلال زيارته عددا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم ووجه الجهات المختصة بمتابعة الإجراءات حيالها.