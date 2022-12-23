بارك أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز تأسيس جمعية إصلاح ذات البين ببلّسمر وبلّحمر، كما وجه فريق العمل بالجمعية إلى العمل على تحقيق الأهداف المرسومة للجمعية ومد جسور التواصل مع لجنة إصلاح ذات البين. جاء ذلك في خطاب تلقاه رئيس مجلس إدارة الجمعية من رئيس مركز بلسمر ظافر عبدالله عسيري.

وقد أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن عبدالرحمن آل دغيم عن شكره وتقديره هو وزملاؤه فريق العمل لأمير عسير، موضحاً أن توجيهه ودعمه لأهداف الجمعية يُعد نبراساً يسيرون على سناه ويعطيهم العزم لمضاعفة الجهد في بناء منظومة متكاملة مع شركاء النجاح سعياً لخدمة المجتمع.

يذكر أن الجمعية بدأت تمارس اختصاصاتها في الإصلاح في قضايا الخلافات والنزاعات العامة إلى جانب نشر ثقافة التسامح والتصالح في أوساط المجتمع، وللجمعية دور رائد في معالجة قضايا الأسرة والحد من ظاهرة التفكك الأسري وتأهيل المقبلين على الزواج بدورات تدريبية وتأهيلية.