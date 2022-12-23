أطلق الملحق الثقافي في المملكة المتحدة الدكتورة أمل بنت جميل فطاني المسابقة الثقافية لكافة المبتعثين والمبتعثات بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وذلك بإشراف الملحقية الثقافية في لندن وتنفيذ ونتظيم نادي ليستر. وشملت المسابقة ثلاث فئات «الخط، والشعر، والتصميم»، وتم رصد جوائز لأفضل ثلاثة فائزين. وشاركت النوادي الطلابية السعودية في المدن البريطانية المختلفة بعقد الأنشطة والمسابقات المختلفة. وتم توزيع منشورات للأجانب في جامعة ديمونتفورت عن اللغة العربية، ونشر ماذا تعني اللغة العربية بكلمة أو بيت شعر بالتعاون مع النوادي الطلابية عن طريق حسابات النوادي والجمعيات السعودية في تويتر.

وحصل على المركز الأول في الشعر أحمد مطر الزهراني، والمركز الأول في الخط فهد الغامدي، والمركز الأول في التصميم أبرار أبو النصر.

وسيتم تكريم الفائزين من الملحقية السعودية الثقافية بلندن، حيث سينوب رئيس النادي السعودي في برمنغهام ضيف الله العنزي عن رئيس نادي ليستر مستور الزهراني وباقي النوادي المشاركة باستلام الشهادات وتسليمها للفائزين نيابة عن الملحق الثقافي. وتم إصدار شهادات شكر وتقدير لكل من نادي ليستر ونادي برمنغهام على جهودهما في إنجاح النشاطات المختلفة.

وقدم المبتعثون والمبتعثات شكرهم وتقديرهم للملحق الثقافي الدكتورة أمل جميل فطاني على جهودها ومتابعتها وإحداث حراك ثقافي بين الأندية الطلابية في المملكة المتحدة.