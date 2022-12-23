تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مكة المكرمة، صباح اليوم «الجمعة»، في إحالة الشوارع والميادين الرئيسية إلى بحيرات مائية نظراً لغزارة الأمطار التي صاحبتها صواعق رعدية ورياح نشطة.

وشهدت الشوارع تجمعات لمياه الأمطار مع احتجاز السيارات في عدد من المواقع، خصوصاً الأحياء الشعبية، وتضرر عدد من المركبات؛ بسبب انجرافها في عدد من الشوارع والأحياء منها حي العتيبية، وتساقط الأشجار وانجراف حاويات النفايات التي فاقمت من معاناة أصحاب السيارات.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت تضرر عدد كبير من المركبات؛ بسبب مياه السيول والأمطار الغزيرة.

وتمركزت آليات ومعدات الدفاع المدني في عدد من المواقع التي شهدت الأمطار الغزيرة خصوصاً في قرى شرق العاصمة؛ تحسباً لأي طارئ في ظل التوقعات باستمرار الأمطار خلال الساعات القادمة.