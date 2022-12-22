اختتمت إدارة التوجيه الطلابي «بنات»، بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، اليوم، الملتقى التربوي «العنف الأسري»، الذي حضره وشارك فيه «عن بُعد» أكثر من 550 مستفيدا ومستفيدة، من خلال مناقشة عدد من أوراق العمل في مجال التربية وعلم النفس وشؤون الأسرة، إلى جانب إقرار عدد من التوصيات المتعلقة بمحور الملتقى في ختام أعماله.

وأقر الملتقى الذي استمر يومين توصيات كان من أهمها توحيد آلية التعامل مع حالات العنف الأسري في المملكة، وتأهيل العاملين في مجال الحماية من الإيذاء بالإضافة إلى إعداد برامج وخطط نوعية لمعالجة الآثار النفسية للمعنفين، واستثمار المنصات الإعلامية في نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول القوانين والأنظمة الدولية التي تضمن حقوق الحماية من العنف بجميع أشكاله.

مديرة إدارة التوجية الطلابي «بنات» بتعليم جدة الدكتورة غادة منصوري أوضحت أن الملتقى يهدف إلى رفع مستوى الوعي بأضرار العنف الأسري وتأثيراته السلبية على الفرد والمجتمع، حيث استمرت فعالياته يومين بمشاركة أكاديميين ومتخصصين. مشيرة إلى أن العنف الأسري يُعد أسلوبًا غير تربوي ينتج عنه آثار نفسية سيئة على الشخص المُعنف، قد تستمر طويلًا، لذلك يجب على الجميع التعاون لمواجهته والحد من خطورته.

يُذكر أن الملتقى كان قد استهل في يومه الأول بكلمة افتتاحية لمدير عام التعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف الزارع أكد فيها على أهمية دور الأسرة في إنشاء جيل صالح قادر على شق طريق النجاح بمهاراته ومكتسباته، مشيداً بأثر مثل هذه الملتقيات في تكوين فكر إيجابي نحو التربية وتكوين الأسرة وتحقيق قيمة مضافة للمجتمع.