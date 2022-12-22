رفع المركز الوطني للأرصاد، درجة الإنذار على محافظة جدة، إلى «تحذير»، متوقعا عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، تصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج، وتساقط البرد، وسيول، وانعدام في الرؤية.

وكشف المركز أن الإنذار يستمر حتى غدا (الجمعة) الساعة 12:00 ظهرا.

من جانبه، شدد مركز إدارة الأزمات والكوارث في إمارة منطقة مكة المكرمة، على عدم مغادرة المنازل عند صدور تنبيهات المركز الوطني للأرصاد حتى انتهاء الحالة المطرية التي تشهدها محافظات المنطقة إلا للضرورة وعدم الاقتراب من مواقع تجمعات مياه الأمطار.

وكان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، قد أكد أن المركز رفع جاهزيته للتعامل مع الحالة المطرية التي تستمر حتى غد الجمعة على معظم مناطق السعودية، مشيرا إلى أن المركز على أتم الاستعداد للتعامل مع الحالة المطرية، ويراقب تطوراتها أولا بأول.