رفع وزير الدولة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية محمد بن عبدالملك آل الشيخ باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة إطلاق ولي العهد الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، مثمناً حرص القيادة على دعم الملكية الفكرية على المستوى الوطني كونها أداة رئيسة لتعزيز الابتكار وتحفيز الإبداع.

وتُعد الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال بناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار من خلال إنشاء سلسلة قيّمة للملكية الفكرية تحفّز تنافسية الابتكار والنمو الاقتصادي. وتهدف الإستراتيجية إلى تنمية الأفراد المبدعين بالاعتماد على الخيال والتحدي وتحقيق مجتمع قائم على احترام الجهود الإبداعية، إضافة إلى تنمية المنشآت التجارية بالاعتماد على الملكية الفكرية، كما تعمل الإستراتيجية على توثيق التراث الشعبي بصفته مصدراً للإبداع وتيسير الاستفادة منه.

وتشمل الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية عدة مبادرات منها الإسهام في تنمية المهارات الإبداعية والمواهب المتميزة في مجال الملكية الفكرية، وتحسين خدمة عملاء الملكية الفكرية، وتشجيع تداول الملكية الفكرية وبناء ثقافة احترام الملكية الفكرية، ما يسهم في تحفيز تنافسية الابتكار والإبداع والنمو الاقتصادي.