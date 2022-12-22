تعود حفلات مهرجان شتاء طنطورة الغنائية مرة أخرى إلى قاعة مرايا بمحافظة العلا، حيث تستضيف نخبة من ألمع نجوم الموسيقى على مستوى المنطقة، مع النجوم الكبار ماجد المهندس، ومحمد عبده، وأصالة نصري.

يستعد ماجد المهندس، المغني والملحن السعودي المحبوب، لتقديم حفلة موسيقية حية الجمعة الموافق 23 ديسمبر في مرايا (أكبر مبنى مغطى بالمرايا العاكسة في العالم).

وتليها حفلة فنان العرب محمد عبده، المولود في جازان، الذي بدأ مشواره الفني عام 1961 ليقدم بصوته المميز والقوي مجموعةً من أهم أعماله الفنية في عالم الموسيقى العربية، وذلك بتاريخ 30 ديسمبر في قاعة مرايا.

وتقدّم النجمة السورية المتألقة أصالة نصري الجمعة 13 يناير حفلة موسيقية حية في قاعة مرايا، لتصبح أول فنانة تُحيي حفلة غنائية في العام الجديد في فعاليات مهرجان شتاء طنطورة.

وتوفر كل حفلة موسيقية الفرصة للمعجبين للقاء نجومهم المفضلين والاستمتاع بباقة من أشهر أغانيهم وسط أجواء دافئة ومذهلة تضمن لهم قضاء أوقاتٍ لا تنسى.

وقد عبر النجوم الثلاثة عن سعادتهم بتقديم العروض الموسيقية الحية في هذا الموقع الفريد خلال فعاليات مهرجان شتاء طنطورة في العُلا.

ومن جانبه، قال النجم ماجد المهندس، الذي حقق شهرة كبيرة بفضل أغانيه المميزة مثل «على مودك» و«واحشني موت»: «تلعب الموسيقى دوراً كبيراً في نشر الثقافة. ولا شك بأن مشاركتي في مهرجان شتاء طنطورة في العُلا هي فرصة مذهلة لتعزيز المشهد الثقافي والموسيقي المزدهر في المملكة العربية السعودية». وأضاف النجم المتألق: «للعلا مكانة خاصة في قلبي، حيث صورت فيها كليب أغنية «واحش الدنيا» في موقع الحِجر التراثي، وأسعد بعودتي للغناء بها مرة أخرى وسط معجبيني وعشاق الطرب الراقي».

وقال النجم محمد عبده، الذي تحظى أغانيه بجماهيرية واسعة على امتداد المنطقة مثل «الأماكن» و«أشوفك كل يوم»: «يسرني دائماً تقديم العروض في وطني بالمملكة العربية السعودية، وتحمل مشاركتي في مهرجان شتاء طنطورة في العُلا مكانة خاصة بالنسبة لي، ولا سيما بفضل طابعه الفريد الذي يجمع بين التاريخ والحداثة. وأتطلع إلى رؤية جميع المعجبين قريباً وأعدهم بحفلة موسيقية مميزة».

وبدورها، قالت الفنانة أصالة نصري، التي تقدم لجمهورها مجموعة من أشهر أغانيها مثل «بنت أكابر» و«شامخ» و«أكتر»: «يتميز مهرجان شتاء طنطورة بمفهوم استثنائي، ويسعدني أن أكون جزءاً منه وأن أقدم للجمهور حفلة موسيقية في هذا الموقع الفريد في العُلا».

ويمكن متابعة الحفلات الموسيقية للنجوم ماجد المهندس ومحمد عبده وأصالة نصري عبر البث الحي على قناة إم بي سي وقناة لحظات العُلا على منصة يوتيوب.

كما تتعاون الهيئة الملكية لمحافظة العُلا مع هيئة الموسيقى السعودية التابعة لوزارة الثقافة بهدف إقامة عروض موسيقية مميزة يومي الخميس 22 والجمعة 23 ديسمبر خلال مهرجان شتاء طنطورة، في فعالية «شُرفات الجديدة» التي تقام في سوق طريق البخور بمنطقة الجديدة بالعلا.

ويقدم أعضاء الفرقة الوطنية السعودية للموسيقى سلسلةً من العروض الأدائية على شرفات وأسطح المباني وذلك احتفاءً بالموسيقى السعودية من سبعينات وتسعينات القرن الماضي.

وتشمل عروض «شُرفات الجديدة» الموسيقية فقراتٍ مميزة يتخاطب الموسيقيون فيها مع بعضهم البعض من خلال لغة الموسيقى وسط أجواء فريدة ومرحة، وتنطلق الفعالية المجانية يوم 22 ديسمبر بين الساعة 9 وحتى الساعة 10 ليلاً، ويوم 23 ديسمبر من الساعة 11 ليلاً وحتى منتصف الليل.

وتبدأ فعاليات مهرجان شتاء طنطورة من 22 ديسمبر 2022 وتستمر لغاية 21 يناير 2023، ويستضيف المهرجان عدداً من الفعاليات التي تتمحور حول التراث وفنون الطهو وغيرهما من الجوانب الثقافية التي تقدم تجارب أصيلة تلبي أذواق جميع زوار العُلا.