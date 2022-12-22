أعلن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، عن ترسية أول مشروع شراكة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص لبناء مستشفى متميز ضمن موقع مشروع رؤى المدينة قريباً، مشيراً إلى أن المشروع سيكون بديلاً عن مستشفى الأنصار الذي كان مبناه الإنشائي متهالكاً، وأضاف، موقع مستشفى الأنصار كان بحاجة لإدراجه ضمن مشروع رؤى المدينة وتم توفير أرض قريبة من المسجد النبوي. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الافتتاحية في معرض مشروعات المدينة «ميدكس ٢٠٢٢»، الذي شهد توقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لدفع عجلة التنمية وتعزيز جودة الحياة في المدينة المنورة، شملت تطوير المجتمعات وإدارة وتطوير مشروع القصر وإنشاء صناديق استثمارية بقيمة مليار ریال، وتدشين شركة تضامن لخصخصة خدمة وسائل النقل الفردي، وعقد شراكة لتطوير مشروع مدينة الغذاء، وعقد إدارة وتطوير لمشروع درب العالية، ومذكرة تفاهم لبحث فرص تطوير المناطق العشوائية، ومذكرة تفاهم لإنشاء صناديق عقارية في المدينة المنورة، ومذكرة تعاون مع جمعية أسر التوحد.