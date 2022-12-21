بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء جورجيا ايراكلي غاريباشفيلي، سبل تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض ولي العهد خلال استقباله، اليوم (الأربعاء)، رئيس وزراء جورجيا في الديوان الملكي بقصر اليمامة، علاقات الصداقة بين البلدين.

وعقد ولي العهد ورئيس وزراء جورجيا جلسة مباحثات رسمية، رحب في بدايتها الأمير محمد بن سلمان برئيس الوزراء الجورجي، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر غاريباشفيلي عن سعادته بزيارة المملكة، وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

حضر جلسة المباحثات وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم (الوزير المرافق)، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا سلمان بن عبدالرحمن آل الشيخ.

فيما حضرها من الجانب الجورجي، نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة ليفان دافيتاشفيلي، وزير الخارجية إليليا دارتشياشفيلي، رئيس إدارة الحكومة ريفاز جافليدزه، السفير لدى المملكة فاختانغ جاوشيفلي.