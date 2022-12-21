كشف مدير جائزة أمير منطقة حائل «بصمة» في نسختها الخامسة محمد بن سعود الزويد، أن الجائزة التي يرعاها أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، الأحد القادم، تهدف إلى تحفيز الأفراد والقطاعات الحكومية والاجتماعية والأهلية لتحقيق أعلى مستويات كفاءة الأداء وفعالية التأثير بالمجتمع، والجودة العالية في الإعداد والتصميم والتنفيذ والمتابعة للمشاريع والبرامج المقدمة، بحيث يمكن قياس أثرها في تحقيق الرفاهية والسعادة ومتطلبات وتوقعات المجتمع.

وأضاف: الجائزة تعمل على مؤشرات الأداء الرئيسية التي تعد من مستهدفات رؤية المملكة ومدى التأثير للجائزة على المجتمع، منوهاً إلى أن الجائزة تعمل على رفع مستوى الأداء والتطوير المستمر بالمنطقة الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية، وتنمية القطاعات غير الربحية، وتفعيل دور العمل التطوعي «الأفراد»، وتشجيع العمل التطوعي والعمل الحر وريادة الأعمال ودعم المواهب والابتكارات.