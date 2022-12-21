برعاية ودعم من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، دشن صباح اليوم (الأربعاء) محافظ محافظة شقراء عادل البواردي حفل إطلاق مبادرة «الأمير فيصل بن بندر لتمكين المجتمع المحلي» في محافظة شقراء.

وتأتي هذه المبادرة لتمكين المجتمعات المحلية في محافظات منطقة الرياض وفق مرتكزاتها الأساسية بدءًا من دراسة الاحتياج وحتى بناء المبادرات التنموية وفق الاحتياجات والفرص المرصودة بالمحافظات، وإشراك الجهات المحلية في مراحل المبادرة وبتشارك مع المجتمع المحلي.

وتهدف تمكين إلى بناء قدرات الجهات المجتمعية وتأهيل الكفاءات المحلية للمشاركة في تنمية وتمكين المجتمع المحلي، وإلى إعداد دليل الاحتياجات والفرص التنموية عن كل محافظة وبناء خارطة حرارية لها، كما تطمح المبادرة إلى توحيد جهود كافة المعنيين في المجتمع المحلي لمعالجة الفجوة التنموية.

يذكر أن هذه المبادرة تحت رعاية إمارة منطقة الرياض ممثلة في جمعية ريف الخيرية وانطلاقًا من عدة برامج نُفذت بمشاركة 33 باحثا وباحثة من شقراء، وأكثر من ١٠٠ فرد ساهم في ورش التركيز لدراسة احتياجات المحافظة، ومع أكثر من 300 مشارك من الأهالي في الاستبانات التحليلية، وأكثر من 60 مقابلة شخصية لتحليل واستكشاف المنطقة وتراثها وبناء نموذج لدراسة احتياجات المواطنين والمواطنات في شقراء.

من جهته، قال المدير التنفيذي لجمعية ريف الخيرية أسامة آل زعير لـ «عكاظ»: انطلقت مبادرة تمكين في أولى محطات المرحلة الأولى في محافظة شقراء بدعم وتوجيه من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وستكون بعون الله نموذجا لنهج التمكين المجتمعي في المحطات القادمة إن شاء الله في محافظتي المجمعة والأفلاج، واختتم شاكرا محافظ شقراء عادل البواردي على تشريفه تدشين المبادرة وحرصه وتحفيزه لإنجاح تدشين المبادرة والشكر موصول لكل أهالي المحافظة والباحثين والباحثات على تكاتفهم وجهودهم في دراسة الاحتياجات والاهتمام بهذه المبادرة الطيبة.