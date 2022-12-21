كشفت وزارة الصحة عن تلقي أكثر من 120 حلا حول منصة البيئة الآمنة للابتكارات الصحية الرقمية في المراحل الأولية من جميع أنحاء العالم، والعمل جارٍ على تلقي المزيد من المشاريع خلال الفترة القادمة، وستتم دراسة هذه المشاريع المبتكرة من قبل أعضاء اللجنة القائمة على المنصة، والمكونة من عدة جهات حكومية رائدة من داخل المملكة، وذلك للعمل على تنفيذها والتحقق من كفاءتها وفعاليتها في بيئة ملائمة.

جاء ذلك، خلال إطلاق نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبد العزيز بن حمد الرميح اليوم (الأربعاء)، منصة البيئة الآمنة للابتكارات الصحية الرقمية (sandbox) بحضور مساعد وزير الصحة الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي، وعدد من مسؤولي جهات حكومية مشاركة في مقر مستشفى صحة الافتراضي ومركز تمكين الابتكار بالرياض.

وتهدف المنصة إلى المساهمة في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين؛ من خلال تحفيز المبتكرين من الأفراد والشركات لتقديم الحلول في مجال الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، حيث ستتولى المنصة تسهيل رحلة المبتكرين لتنفيذ مشاريعهم عبر توفير بيئة تجريبية حاضنة بالشراكة والتعاون مع جميع القطاعات ذات العلاقة.

يأتي إطلاق هذه المنصة في إطار جهود وزارة الصحة لدعم الابتكار والاستثمار في تقديم أفضل الحلول لتقديم الرعاية الصحية، وذلك من أجل تسهيل وصول الخدمات الصحية للمستفيدين، تحقيقاً لمستهدفات التحول الوطني في القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030.