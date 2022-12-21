صرّح المتحدث باسم وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، بأن دوريات الأفواج الأمنية في منطقتي جازان وعسير، أحبطت خلال الفترة 2022/10/1 حتى 2022/12/17 محاولات تهريب 11 طناً و247 كيلوغراما من نبات القات المخدر و955 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، و359,863 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على مهربيها، وعددهم 413 متهماً، منهم 310 مواطنين، و103 مخالفين لنظام أمن الحدود، وهم: 61 من الجنسية اليمنية، و40 من الجنسية الإثيوبية، و2 من الجنسية الباكستانية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.



