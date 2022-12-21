شدد مركز إدارة الأزمات والكوارث في إمارة منطقة مكة المكرمة على عدم مغادرة المنازل عند صدور تنبيهات المركز الوطني للأرصاد حتى انتهاء الحالة المطرية التي ستشهدها المنطقة إلا للضرورة، داعيا إلى عدم الاقتراب من مواقع تجمعات الأمطار.

وفي السياق، أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام، العمل على مدار الساعة بأفضل التقنيات لتلبية حاجات الجهات المعنية وتوعية المجتمع بمستجدات الحالة الجوية المؤثرة على أجواء المملكة.

يذكر أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، خليص، بحرة، الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان) من يوم غد (الخميس) إلى بعد غد (الجمعة) من 27 - 1444/5/29.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع.