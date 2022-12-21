أعلنت الهيئة العامة للنقل موعد تطبيق الرصد الآلي على مخالفات الحافلات في نشاطي النقل المتخصص والنقل التعليمي، وذلك ابتداءً من تاريخ 1444/7/10 الموافق 2023/2/1؛ بهدف تعزيز السلامة المرورية ورفع نسبة امتثال الحافلات للأنظمة والاشتراطات الفنية التي حددتها الهيئة، وبما يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة والتأكد من نظامية وجودة الخدمات المقدمة في أنشطة النقل.

وحددت الهيئة مخالفات سيتم رصدها آلياً في هذه المرحلة، ستشمل «تشغيل الحافلات أو المركبات دون الحصول على بطاقة تشغيل أو ببطاقة منتهية، أو استخدام الحافلات والمركبات في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد»، مؤكدة أنها ستعلن لاحقا أي أنشطة أو مخالفات سيتم رصدها آليا عند إضافتها.

وأكدت أن مشروع منظومة الرصد الآلي لمخالفات النقل العام الذي يأتي بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور يتماشى مع توجه الهيئة العامة للنقل في تنظيم وتهيئة أنشطة النقل، والانتقال إلى مشروع التحول الرقمي، أحد الأهداف الإستراتيجية للهيئة.

ويعد الرصد الآلي من أهم المشاريع في الجانب الرقابي المبنية على أحدث التقنيات لتطوير منظومة النقل العام، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وتحسين جودة الحياة ورفع مستوى السلامة للمستفيدين من خدمات النقل العام في جميع المدن والمناطق.