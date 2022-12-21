أعلنت الإدارة العامة للتعليم في محافظة جدة، تعليق الدراسة الحضورية غدا (الخميس) 1444/5/28 في مدارس جدة ورابغ وخليص، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.

كما أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة، تعليق الدراسة حضورياً غداً للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ومكاتب «تعليم مكة» ومحافظات الجموم وبحرة والكامل.. وسيكون الدوام لليوم الدراسي عبر منصة «مدرستي».. وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلبة والهيئة التعليمية والإدارية.

وكشفت إدارتا التعليم أن الدوام سيكون غدا عن بُعد عبر منصة «مدرستي» لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

يذكر أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، خليص، بحرة، الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان) من يوم غد (الخميس) إلى بعد غد (الجمعة) من 27 - 1444/5/29.

فيما أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم (الأربعاء) رفع درجة الإنذار إلى «تنبيه متقدم» بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة، ابتداء من الساعة 2:00 ظهر اليوم وتنتهي الحالة غدا (الخميس) عند الساعة 2:00 ظهرا، مضيفا أنه سيصاحب الأمطار تأثيرات تتمثل في: نشاط في الرياح السطحية، ارتفاع الأمواج، تساقط البرد، سيول، شبه انعدام في الرؤية.