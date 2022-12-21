أعلنت شركة ساماكو للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات فولكس واجن في المملكة العربية السعودية عن اتفاقية مع شركة المفتاح لتأجير السيارات، بتسليم سيارات تيرامونت وتي روك والتي لديها شعبية كبيرة وتتميز بالتصميم الخارجي الرائع والقيادة العملية، والقدرة الكبيرة على الآداء، بالإضافة إلى الإنخفاض الكبير في المصروفات التشغيلية.

يذكر أن شركة المفتاح لتأجير السيارات تعد من أكبر الشركات في المملكة في قطاع تأجير السيارات، وبهذه المناسبة أكد مدير مبيعات الأسطول والشركات في فولكس واجن لدى شركة ساماكو للسيارات محمد أبو غزالة، أن اختيار شركة المفتاح لسيارة «تي روك» لم يأتِ مصادفة، حيث سبق أن جربت هذا الطراز على مدى العام الماضي. ولمست شركة المفتاح لتأجير السيارات طلب عُملائها المتزايد على حجز سيارات «تي روك» أما طراز «تيرامونت» فهو من الطرازات الأكثر مبيعاً والأكثر طلباً. وأضاف قائلاً: «تتميز سيارات فولكس واجن حالياً بشكل عام بتصميماتها الرائعة والتقنية العالية والأسعار التنافسية وتتمتع بالمتانة الألمانية التي يعتمد عليها تحت مختلف ظروف التشغيل».