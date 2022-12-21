كشف المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أنه لا مؤشرات على أن الحالة المطرية الحالية على محافظة جدة ستكون بمعدلات أمطار 24 نوفمبر الماضي، مؤكدا أن المركز يراقب تطورات الحالة الجوية على مناطق السعودية وينسق مع الجهات المعنية بالتعامل الميداني.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد رفع درجة الإنذار إلى «تنبيه متقدم» بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة، ابتداء من الساعة 2:00 ظهر اليوم (الأربعاء) وتنتهي الحالة غدا (الخميس) عند الساعة 2:00 ظهرا.

وأضاف المركز أنه سيصاحب الأمطار تأثيرات تتمثل في: نشاط في الرياح السطحية، ارتفاع الأمواج، تساقط البرد، سيول، شبه انعدام في الرؤية.

يذكر أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، خليص، بحرة، الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان) من يوم غد (الأربعاء) إلى بعد غد (الجمعة) من 27 - 1444/5/29.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع.