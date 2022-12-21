أطلق وكيل محافظة الطائف ناصر السبيعي أمس (الثلاثاء) ملتقى «رفق» للبرنامج الإرشادي لخفض العنف، والذي تنظمه إدارة التوجيه الطلابي (بنين)، بحضور المدير العام للتعليم وعدد من القيادات بالمحافظة.وصاحب الملتقى معرض توعوي شاركت فيه عدد من الجهات الحكومية والخاصة والبرامج التي تحفظ حقوق المجتمع وتحميهم من أنواع الإيذاء الجسدي والنفسي والتعريف بطرق المساعدة لمواجهة العنف والحد منه.ويعد برنامج «رفق» برنامجاً إرشادياً توعوياً تم إطلاقه من وزارة التعليم وتفعيله في مدارس ‏البنين والبنات، ويعنى بالقضاء على كافة أشكال العنف، وتوعية المجتمع في أسبابه وأهمية التعاون من أجل التخلص منه، ويهدف البرنامج إلى تعليم الطلاب والطالبات قيم الدين الإسلامي في التسامح والعفو واللين وتوعية العاملين في التوجيه والإرشاد الطلابي بكيفية التدخل المبكر لمنع حالات العنف والحد من تفاقم مشاكله وكيفية التعامل مع آثاره، وتدريب أولياء الأمور على الطرق التربوية في التعامل مع الأبناء. ومن ثمرات نجاح البرنامج الذي تم تنفيذه على مدار عدة سنوات، استفادة نحو 800 مدرسة في تعليم الطائف، و130 ألف طالب وطالبة في 52 فعالية.وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف فهد الشريف، أن الدين الإسلامي يحث على التسامح والعفو والرفق واللين، فذلك يعد مبدأ من مبادئ القيم الحسنة في الشريعة، فهي راسخة في التعامل بين المجتمع، مضيفاً بأن المملكة ضربت مثلاً رائعاً في التعامل مع الشعوب في إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج وفي الحث على كل ما من شأنه التسامح والإحسان إلى الآخرين، مشيراً إلى أن برنامج رفق الوزاري يعتبر حلقة إيجابية لترسيخ وبناء القيم في المجتمع التعليمي.