شهدت محافظة جدة جريمة مروعة، أعلنت الأجهزة الأمنية القبض على منفذها، الذي غدر بصديقه داخل مواقف سيارات في الإسكان الجنوبي، وأقدم على حرق سيارة الضحية وهو بداخلها وغادر تاركاً ضحيته يصارع الموت.وأكدت شرطة محافظة جدة القبض على الجاني، وأن إجراءات الاستدلال بينت وجود خلافٍ سابقٍ بين الطرفين، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة، وطبقاً لشهود عيان، فإن الواقعة حدثت في موقف أسفل مبنى، بعد أن توقف المجني عليه بسيارته وحضر الجاني إلى الموقع بحجة مناقشة ضحيته في أمر خلاف سابق، وسارع بإشعال المركبة وإصابة ضحيته بحروق بالغة في كامل جسده، ثم هروبه من المكان.وبحسب شهود العيان، فإن المجني عليه استجمع قواه وترجل من سيارته مصاباً بحروق بالغة، وطلب مساعدته في الاتصال على الإسعاف، وأعقبه بسؤال الجاني «أنا وش سويت»، وفشلت محاولات إنقاذ حياته ولفظ أنفاسه متأثراً بحروقه البالغة، في غضون ذلك، طالب والد الضحية بإيقاع أشد العقوبات على الجاني، مشيراً إلى وجود شركاء معه.